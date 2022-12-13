Біткоїн підскочив майже до $18 000 на тлі публікації даних по інфляції в США — Finance.ua
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Біткоїн підскочив майже до $18 000 на тлі публікації даних по інфляції в США

Криптовалюта
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Індекс споживчих цін (CPI) у США за результатами листопада 2022 року становив 7,1% у річному вираженні при прогнозі 7,3%. На тлі цього вартість біткоїну підскочила до майже $18 000.
На момент написання перша криптовалюта торгується на рівні $17 900.
Біткоїн підскочив майже до $18 000 на тлі публікації даних по інфляції в США
Раніше ціна біткоїну перевищила показник у $17 000. Вартість почала зростати на тлі виступу голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Джерома Павелла. Він заявив, що боротьба з інфляцією в країні триває.
За матеріалами:
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