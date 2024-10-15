Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance — Finance.ua
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Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance

Криптовалюта
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Гаманець Bitget подолав позначку в 40 мільйонів користувачів із зростанням на 100% за 6 місяців, стаючи шлюзом до Web3, що перевершує криптовалютні біржі.
Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance
Ведучий некостодіальний гаманець Web3, Bitget Wallet, зафіксував майже 6 мільйонів завантажень додатку у вересні, ставши другим найбільш завантажуваним криптовалютним додатком у світі, поступаючись лише Binance. Bitget Wallet також перевершив більшість Web3-гаманців і криптобірж за кількістю нових користувачів. Гаманець оголосив про досягнення позначки в 40 мільйонів користувачів по всьому світу, що означає зростання на понад 100% з березня 2024 року. Це значне зростання робить Bitget Wallet найшвидше зростаючим децентралізованим гаманцем цього року і підкреслює зростаючий попит на децентралізовані рішення, які стають основними точками входу до Web3.
Bitget Wallet стає другим найпопулярнішим додатком, наздоганяючи Binance
Ключові фактори стрімкого зростання
Різке зростання Bitget Wallet обумовлене низкою факторів. Його інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і розширені функції роблять децентралізовані фінанси доступними, особливо для новачків у світі криптовалют. Гаманець об’єднує всі можливості Web3 в одному додатку, включаючи управління активами, свопи, лаунчпади, криптотрейдинг, стейкінг і дослідник DApp, створюючи єдиний продукт. Одним із ключових аспектів зростання цього року стало інтегрування з екосистемою TON і Telegram, що спростило доступ до послуг гаманця безпосередньо в популярній платформі месенджера, забезпечуючи перехід користувачів Web2 до Web3. Лише за третій квартал спостерігалося неймовірне зростання на 4886% у кількості onchain-адрес TON. Крім того, Bitget Wallet набирає популярності на ринках, що розвиваються, забезпечуючи простий процес адаптації для нових користувачів криптовалют. Особливо значне зростання було зафіксовано в Африці, де кількість користувачів збільшилася на 413%, у Південній Азії — на 126%, а на Близькому Сході — на 105% за третій квартал 2024 року.
Децентралізовані гаманці: майбутнє Web3
Швидке розширення Bitget Wallet вказує на загальну тенденцію в індустрії: децентралізовані гаманці стають важливими шлюзами до Web3, поступово конкуруючи з централізованими біржами за кількістю користувачів і функціоналом. Гаманці все частіше інтегруються з платформами Web2, такими як платіжні рішення та соціальні месенджери, що спрощує використання токенів прямо з некостодіальних гаманців. Однак Web3 все ще стикається з проблемами, зокрема з утриманням користувачів. Хоча адаптація користувачів стала простішою, їх утримання в децентралізованих екосистемах залишається складним завданням через обмежену кількість реальних застосувань і складність інтерфейсів. Тому важливо створювати зручні додатки та забезпечувати безперебійні взаємодії для довгострокової залученості користувачів у цей розвиваючийся цифровий ландшафт.
Безперебійна інтеграція всіх послуг Web3 в одному додатку
З моменту свого заснування у 2018 році Bitget Wallet зарекомендував себе як комплексний центр Web3. Він підтримує понад 100 блокчейнів, 20 000+ децентралізованих додатків (DApps) і мільйони токенів onchain, що робить його однією з найбільших децентралізованих платформ. У третьому кварталі активність свопів на платформі зросла на 125%, використання DApps — на 128%, а кількість переказів токенів збільшилася на 175%, що відображає зростання використання децентралізованих фінансових послуг. Додатково, гаманець пропонує розширені інструменти, такі як повні графіки свічок, сповіщення Smart Money і виявлення популярних токенів, що дає користувачам актуальні ринкові дані для прийняття обґрунтованих рішень. Для безпеки Bitget Wallet оснащений такими функціями, як безключовий MPC-гаманець, відстеження коштів onchain і фонд захисту користувачів на $300 мільйонів, що гарантує безпечний і зручний досвід використання.
Бачення майбутнього Web3
Операційний директор Bitget Wallet Алвін Кан зазначив: «Перевищення позначки в 40 мільйонів користувачів — це доказ нашої місії зробити криптовалюти доступними кожному, у будь-якому куточку світу. Bitget Wallet зареєстрував майже 6 мільйонів завантажень за місяць, наздоганяючи провідні біржі, що свідчить про те, що децентралізовані гаманці наздоганяють централізовані платформи, і ми раді очолювати цей перехід. Наша мета зрозуміла: надати безпечний і зручний шлюз до Web3 для наступного мільярда користувачів». Він додав: «Майбутнє Web3 залежить від того, наскільки ефективно ми зможемо подолати розрив між Web2 і Web3. Інтегруючи наш гаманець з такими платформами, як Telegram, ми спрощуємо прийняття криптовалют для масових користувачів і створюємо інструменти, які дозволяють безперешкодно взаємодіяти з децентралізованими платформами. Децентралізовані гаманці будуть розвиватися і стануть однією з основних точок входу для мільярдів нових користувачів, які вперше відкривають для себе Web3».
За матеріалами:
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