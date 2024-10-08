Bitget інтегрує індекси GMCI, що дозволяє здійснювати торгівлю з вибірковим забезпеченням безпеки — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Bitget інтегрує індекси GMCI, що дозволяє здійснювати торгівлю з вибірковим забезпеченням безпеки Сьогодні 12:26 — Криптовалюта

Bitget інтегрує індекси GMCI, що дозволяє здійснювати торгівлю з вибірковим забезпеченням безпеки

Bitget , провідна світова криптовалютна біржа та компанія в сфері Web3, оголосила про додавання індексів GMCI на ринок ф’ючерсів, що дозволить трейдерам безпечно отримувати доступ до диверсифікованих активів. Індекси GMCI відбираються на основі суворих критеріїв, забезпечуючи перевірений огляд ринку. Щоб монета була включена в індекси GMCI, вона повинна активно торгуватися як мінімум на одній з восьми великих централізованих бірж (CEX) з достатнім обсягом торгів.

Крім того, кожна монета повинна підтримуватися щонайменше одним з трьох кастодіанів, що гарантує цілісність і безпеку активів. Індекси зосереджені на монетах з прозорою ринковою капіталізацією в обігу. Інформація про ринкову капіталізацію береться з CoinMarketCap і CoinGecko, а дані про поточні ціни надаються Coin Metrics, який також виступає як незалежний агент з розрахунку індексів GMCI.

Індекс GMCI 30 вирізняється тим, що включає в себе 30 найкращих монет із пулу активів GMCI, за винятком стейблкоїнів, завернутих активів і активів на стекингу, таких як USDC, WBTC і stETH. Цей індекс надає трейдерам доступ до провідних цифрових активів, відображаючи рух ширшого ринку, забезпечуючи диверсифікацію та знижуючи надмірну концентрацію в одному активі.

«У Bitget ми надаємо пріоритет безпеці наших користувачів, одночасно пропонуючи інноваційні продукти світового рівня. Це відповідає нашій стратегії прискорення впровадження криптовалют у безпечну екосистему», — сказала Грейсі Чен, генеральний директор Bitget. «Надаючи ретельно відібрані активи, підтримувані надійними кастодіанами, ми прагнемо дати трейдерам диверсифіковані інструменти для управління капіталом», — додала вона.

Ребалансування індексів відбувається щомісяця, в останню п’ятницю місяця, з коригуванням на основі ринкової капіталізації монет. Цей процес гарантує, що індекси будуть актуальними і точно відображатимуть поточні ринкові тренди та зміни цін. Хоча позиції окремих токенів обмежені 25% під час ребалансування, вони можуть змінюватися залежно від динаміки цін, що забезпечує динамічне уявлення про ринкові тенденції протягом місяця.

Індекс GMCI Meme відповідає зростаючому інтересу до мемкоїнів — сегменту, який привернув значну увагу та обсяг торгів у криптоспільноті. Цей індекс включає в себе провідні мемкоїни, які торгуються на обраних біржах, надаючи користувачам можливість безпечно відстежувати тренди в цій області.

«Наша співпраця з Bitget щодо запуску безстрокового контракту на індекс GMCI 30 є важливим кроком до розширення доступу до наших індексних рішень для ширшої аудиторії. Bitget, як одна з провідних криптобірж за обсягом торгів та інноваціями, поділяє наше бачення надання надійних і сучасних продуктів для трейдерів. Це лише початок подальшого партнерства, де індекси GMCI будуть використовуватися як еталон для інноваційних торгових продуктів на провідних платформах», — зазначив Маартен Ботман, генеральний директор GMCI.

Індекси GMCI надають трейдерам доступ до різних сегментів ринку, забезпечуючи надійність і прозорість, на які очікують інвестори на традиційних фінансових ринках, із врахуванням експертизи в криптовалютній галузі, подібно до Bitget. Тепер користувачі Bitget можуть отримати доступ до індексів GMCI, включаючи індекси мемкоїнів, на платформі.

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