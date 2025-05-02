Bitcoin злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю — Finance.ua
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Bitcoin злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю

Криптовалюта
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Bitcoin злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю
Bitcoin злетів до рекордної суми на тлі ймовірних переговорів США та Китаю
У п’ятницю, 2 травня, ціна Bitcoin зросла до 97 тисяч доларів на тлі ймовірних переговорів США з Китаєм.
Про це повідомляє Investing.com.
Найбільша у світі криптовалюта отримала підтримку від великого корпоративного власника Strategy, який оголосив про випуск акцій на суму 21 млрд доларів. Bitcoin зріс на 1,7% до 96,806.4 доларів США у п’ятницю, 2 травня.

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Зростання Bitcoin у ціни значною мірою сталося після того, як міністерство торгівлі Китаю заявило, що відкрито до торгових переговорів зі США на тфі спроб Вашингтона розпочати діалог.
Це підвищило надії на торгові переговори між найбільшими економіками світу, після того як вони опинилися в епіцентрі жорсткої торгової війни в квітні.
Однак Китай закликав американських чиновників до щирості заявив, що будь-які переговори все ще залежать від кроків США щодо зниження своїх торгових тарифів проти країни.
За матеріалами:
УНН
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