Bitcoin та Ethereum впали до шеститижневого мінімуму — Finance.ua

Bitcoin та Ethereum впали до шеститижневого мінімуму

Вчора 19:43 — Фінтех і Картки

Вартість найбільшої криптовалюти знизилася на 3,2%, до $38 236, що стало найнижчим рівнем із 15 березня. Друга за величиною монета, Ethereum, знизилася на 4,8% до $2799.

Bloomberg пише , що такий спад стався через рішення Федеральної резервної системи США підвищити ставки на 50 пунктів для боротьби з інфляцією.

Аналітики прогнозують можливість подальшого зниження, тому що деякі з факторів, які сприяли швидкому зростанню криптовалют за останні пару років, звернуться назад.

«Bitcoin вже впав нижче за свою хмарну підтримку Ichimoku на тижневому графіку, а вторинна підтримка складає всього близько $27 200», — заявив Кеті Стоктон, засновник та партнер-керівник Fairlead Strategies.

Інші аналітики чекають на початкове відкочування до $36 300.

«Bitcoin, схоже, ламає ключовий другорядний двомісячний тренд під час п’ятничного відкочування, який, ймовірно, викликає послаблення до тестування січневих мінімумів», — каже технічний стратег Fundstrat Марк Ньютон.

Аналітики з Nydig вважають, що зараз тримати долари стає все вигіднішим, і деякі інвестори перерозподілять кошти з Bitcoin або золота на долари. І Bitcoin буде залежати від фундаментальних факторів, таких як зростання користувачів і використання мережі, але важливо розуміти макроекономічні відносини, що розвиваються.

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