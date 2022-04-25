Bitcoin та Ethereum впали до шеститижневого мінімуму — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bitcoin та Ethereum впали до шеститижневого мінімуму

Вчора 19:43Фінтех і Картки
483
Вартість найбільшої криптовалюти знизилася на 3,2%, до $38 236, що стало найнижчим рівнем із 15 березня. Друга за величиною монета, Ethereum, знизилася на 4,8% до $2799.
Bloomberg пише, що такий спад стався через рішення Федеральної резервної системи США підвищити ставки на 50 пунктів для боротьби з інфляцією.
Аналітики прогнозують можливість подальшого зниження, тому що деякі з факторів, які сприяли швидкому зростанню криптовалют за останні пару років, звернуться назад.
Місце для вашої реклами
«Bitcoin вже впав нижче за свою хмарну підтримку Ichimoku на тижневому графіку, а вторинна підтримка складає всього близько $27 200», — заявив Кеті Стоктон, засновник та партнер-керівник Fairlead Strategies.
Інші аналітики чекають на початкове відкочування до $36 300.
«Bitcoin, схоже, ламає ключовий другорядний двомісячний тренд під час п’ятничного відкочування, який, ймовірно, викликає послаблення до тестування січневих мінімумів», — каже технічний стратег Fundstrat Марк Ньютон.
Аналітики з Nydig вважають, що зараз тримати долари стає все вигіднішим, і деякі інвестори перерозподілять кошти з Bitcoin або золота на долари. І Bitcoin буде залежати від фундаментальних факторів, таких як зростання користувачів і використання мережі, але важливо розуміти макроекономічні відносини, що розвиваються.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.