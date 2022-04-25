Bitcoin та Ethereum впали до шеститижневого мінімуму — Finance.ua

«Bitcoin вже впав нижче за свою хмарну підтримку Ichimoku на тижневому графіку, а вторинна підтримка складає всього близько $27 200», — заявив Кеті Стоктон, засновник та партнер-керівник Fairlead Strategies.
Інші аналітики чекають на початкове відкочування до $36 300.
«Bitcoin, схоже, ламає ключовий другорядний двомісячний тренд під час п’ятничного відкочування, який, ймовірно, викликає послаблення до тестування січневих мінімумів», — каже технічний стратег Fundstrat Марк Ньютон.
Аналітики з Nydig вважають, що зараз тримати долари стає все вигіднішим, і деякі інвестори перерозподілять кошти з Bitcoin або золота на долари. І Bitcoin буде залежати від фундаментальних факторів, таких як зростання користувачів і використання мережі, але важливо розуміти макроекономічні відносини, що розвиваються.