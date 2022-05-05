Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти

Вчора 08:32Особисті фінанси
428
Курс Bitcoin зріс до $40 тисяч, оновивши тижневий максимум і підтягнувши основні альткойни. Стрибок курсу міг відбутися на тлі підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) та рішення влади штату Каліфорнія створити нормативно-правову базу для криптокомпаній.
Згідно з даними найбільшої криптовалютної біржі Європи WhiteBIT, увечері 4 травня вартість BTC досягла $40 012 за монету, підскочивши на $1,3 тис. за годину. Це стало для Bitcoin максимумом з 28 квітня, але з того часу вартість активу скоригувалась до $39,5 тис.

Як заробити на NFT

Зростання курсу першої криптовалюти не пройшло безслідно для альткойнів: Ethereum подорожчав на 4%, до $2,9 тис., а Binance Coin — на 3%, до $400. За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку за добу зросла на 4%, до $1,8 трлн.
Крім того, зростання спостерігалося і на Уолл-стріт: індекси S&P 500 та Nasdaq Composite закрилися зі зростанням на 2,99% та 3,19% відповідно. Крім того, на 0,72% подорожчало золото.

Що вплинуло на ціну криптовалют

Стрибок на крипторинку відбувся на тлі рішення Федрезерву США підвищити діапазон ключової ставки на 50 базисних пунктів — до 0,75-1% річних. Такий великий крок було зроблено вперше із 2000 року.
Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що таке рішення має стабілізувати ситуацію в США, де на тлі пандемії та зростання цін на енергоносії інфляція досягла рекордних за 40 років 8,5%. Глава Федрезерву розраховує на скорочення інфляції до цільових 2% та стійкість ринку праці.
Місце для вашої реклами
Водночас, він висловив готовність і надалі боротися з інфляцією, але вже більш щадними методами. На двох наступних засіданнях ФРС ставку можуть збільшити на 0,5%, а надалі — на 0,25%.
З 1 червня Федрезерв планує почати скорочувати свій баланс — буде продано казначейські облігації на суму $30 млрд та іпотечні на $17,5 млрд на місяць. Через 3 місяці цей показник наростять разом до $95 млрд на місяць.
Крім того, на курсі криптовалют могло позначитися рішення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома розробити нормативно-правову базу для криптовалютних компаній. Відповідне доручення він дав місцевим органам влади — рекомендації щодо регулювання мають бути готові протягом 60 днів.
Губернатор хоче, щоб підхід до криптоактивів був узгоджений між федеральними міністерствами та відомствами штату. При цьому мають бути враховані пріоритети в галузі енергетики, проблеми клімату та питання запобігання злочинам, йдеться у прес-релізі офісу Ньюсома.
За матеріалами: Сьогодні
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.