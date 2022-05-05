Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти — Finance.ua

Bitcoin оновив тижневий максимум: чому злетів курс крипти

Вчора 08:32 — Особисті фінанси

Курс Bitcoin зріс до $40 тисяч, оновивши тижневий максимум і підтягнувши основні альткойни. Стрибок курсу міг відбутися на тлі підвищення ключової ставки Федеральною резервною системою США (ФРС) та рішення влади штату Каліфорнія створити нормативно-правову базу для криптокомпаній.

вартість BTC досягла $40 012 за монету, підскочивши на $1,3 тис. за годину. Це стало для Bitcoin максимумом з 28 квітня, але з того часу вартість активу скоригувалась до $39,5 тис. Згідно з даними найбільшої криптовалютної біржі Європи WhiteBIT , увечері 4 травня, підскочивши на $1,3 тис. за годину. Це стало для Bitcoin максимумом з 28 квітня, але з того часу вартість активу скоригувалась до $39,5 тис.

Ethereum подорожчав на 4%, до $2,9 тис., а Binance Coin — на 3%, до $400. За даними Зростання курсу першої криптовалюти не пройшло безслідно для альткойнів:., а Binance Coin — на 3%, до $400. За даними CoinMarketCap , загальна капіталізація ринку за добу зросла на 4%, до $1,8 трлн.

Крім того, зростання спостерігалося і на Уолл-стріт: індекси S&P 500 та Nasdaq Composite закрилися зі зростанням на 2,99% та 3,19% відповідно. Крім того, на 0,72% подорожчало золото.

Що вплинуло на ціну криптовалют

Стрибок на крипторинку відбувся на тлі рішення Федрезерву США підвищити діапазон ключової ставки на 50 базисних пунктів — до 0,75-1% річних. Такий великий крок було зроблено вперше із 2000 року.

Голова ФРС Джером Пауелл зазначив, що таке рішення має стабілізувати ситуацію в США, де на тлі пандемії та зростання цін на енергоносії інфляція досягла рекордних за 40 років 8,5%. Глава Федрезерву розраховує на скорочення інфляції до цільових 2% та стійкість ринку праці.

Водночас, він висловив готовність і надалі боротися з інфляцією, але вже більш щадними методами. На двох наступних засіданнях ФРС ставку можуть збільшити на 0,5%, а надалі — на 0,25%.

З 1 червня Федрезерв планує почати скорочувати свій баланс — буде продано казначейські облігації на суму $30 млрд та іпотечні на $17,5 млрд на місяць. Через 3 місяці цей показник наростять разом до $95 млрд на місяць.

розробити нормативно-правову базу для криптовалютних компаній. Відповідне Крім того, на курсі криптовалют могло позначитися рішення губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Відповідне доручення він дав місцевим органам влади — рекомендації щодо регулювання мають бути готові протягом 60 днів.

Губернатор хоче, щоб підхід до криптоактивів був узгоджений між федеральними міністерствами та відомствами штату. При цьому мають бути враховані пріоритети в галузі енергетики, проблеми клімату та питання запобігання злочинам, йдеться у прес-релізі офісу Ньюсома.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.