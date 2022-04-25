Біржа Nasdaq закриває доступ інвесторам з рф — Finance.ua

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Біржа Nasdaq закриває доступ інвесторам з рф

Вчора 11:12Фондовий ринок
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Біржа Nasdaq закриває доступ інвесторам з рфБіржа Nasdaq закриває доступ інвесторам з рф
Біржа Nasdaq закриває доступ для резидентів із росії.
Про це йдеться в повідомленні від Saxo Bank, яке було надіслано користувачам, які співпрацюють із Nasdaq.
Доступ до біржі для резидентів із рф закриють з 29 квітня. У повідомленні також зазначили, що росіяни більше не матимуть доступу до актуальних ринкових даних бірж Nasdaq, а будь-які активні підписки на ринкові дані будуть автоматично скасовані.
«Наступні зміни відбудуться з 29 квітня 2022 року. Клієнти, які проживають у росії, більше не матимуть доступу до поточних ринкових даних або даних із затримкою з бірж Nasdaq у США та країнах Північної Європи, якщо на рахунку відсутня позиція, що торгується на зазначених біржах», — йдеться у повідомленні.
До речі, на сьогоднішній день на американській біржі Nasdaq торгують акціями понад 3200 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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