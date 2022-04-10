Binancе випустить для українців благодійну криптокартку — Finance.ua

Binancе випустить для українців благодійну криптокартку

Вчора 09:46 — Фондовий ринок

Криптокомпанія Binancе вже надала підтримку Україні в розмірі 10 мільйонів доларів та планує збільшити цю суму до 20 мільйонів найближчим часом.

Про це в Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Упродовж цього місяця Binance також запустить благодійну криптокартку для всіх українців, які були змушені покинути територію України й потребують допомоги.

«Це важлива підтримка для наших громадян під час війни. Команда Binance продовжує співпрацю з міністерством у впровадженні криптозаконодавства та інтеграції застосунку Дія для ідентифікації українських користувачів криптобіржі. Binance неухильно дотримується вимог санкційної політики щодо російських посадовців та банків із санкційного списку, причетних до військової агресії в Україні, а також в режимі 24/7 реагуватиме на конкретні випадки, коли санкційний режим може бути порушений», — сказав він.

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