Білл Гейтс назвав найперспективнішу область ІТ-індустрії — Finance.ua
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Білл Гейтс назвав найперспективнішу область ІТ-індустрії

Технології&Авто
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Білл Гейтс назвав найперспективнішу область ІТ-індустрії
Білл Гейтс назвав найперспективнішу область ІТ-індустрії
Засновник компанії Microsoft та її колишній керівник Білл Гейтс поспілкувався з користувачами ресурсу Reddit на теми майбутнього в ІТ. Він розповів, яка технологія, на його думку, стане рушійною силою в ІТ-індустрії найближчими роками.
Американський підприємець розповів про метавсесвіт, який багато років просуває Марк Цукерберг та технології штучного інтелекту. Він вважає, що головною технологією майбутнього стане ШІ.
Гейтс упевнений, що ШІ може істотно вплинути на сфери освіти та охорони здоров’я. Наприклад, його можна використовувати для навчання дітей математики та зробити предмет по-справжньому цікавим. У медицині ШІ може допомогти людям отримати медичну консультацію у регіонах, де відсутні лікарі.
Коли один із користувачів Reddit зазначив, що впровадження ШІ призведе до втрати робочих місць вчителів та лікарів, Гейтс не погодився, заявивши, що у світі зараз відчувається гостра нестача цих фахівців. Він зазначив, що без людських навичок і талантів масив даних ШІ нічого з себе не представляє.
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