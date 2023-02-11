Більшість українців у Чехії готові повернутися додому — Finance.ua
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Більшість українців у Чехії готові повернутися додому

Особисті фінанси
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Майже три чверті українських біженців у Чехії планують повернутись на батьківщину, свідчать дані опитування, проведеного Міжнародною організацією з міграції (МОМ).
При цьому стільки ж людей мають кошти на існування в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.
У листопаді 2022 року в Чехії опитали 1384 українських біженців, щоб дізнатися, як вони влаштувалися в країні та дізнатися про їхні настрої. Жінки становили 85% опитаних. Понад 80% — мешканці міст. Майже половина респондентів приїхала із окупованих східних областей, а одна десята — з Києва.
Біженці здебільшого обирали Чехію через те, що тут у них були друзі чи родичі. Половина людей приїхали з дітьми, серед них 20% — молодші 5 років. Чверть чоловіків та 15% жінок були старші 60 років.
За даними опитування у листопаді, планували повернутися до України 73% опитаних. Чверть не збиралися переїжджати із Чехії. Близько 2% респондентів хотіли продовжити поїздку до інших країн, де мали родичів.
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37% респондентів проживали в одному місці в Чехії не менше 6 місяців.
  • винаймали квартиру чи будинок — 25% опитаних;
  • жили у родичів чи інших людей безплатно — 25% респондентів;
  • проживали у готелях та гуртожитках — 36%;
  • у засобах масового розміщення — 9%.
Число тих, хто не може покрити свої витрати на проживання, знизилося до 25%. Минулого літа таких людей була половина.
Близько 75% біженців сказали, що мають фінанси, необхідні для проживання в країні. Чверть отримували соціальні виплати, а п’ята частина мала дохід від роботи. Кожен п’ятий жив на заощадження та допомогу родичів. Кожен п’ятий українець не просив жодної гуманітарної допомоги.
Кількість тих, хто знайшов роботу у Чехії, зросла — якщо влітку працевлаштовані були 16% опитаних, то до осені вже мали роботу 34%.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
РБК-Україна
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