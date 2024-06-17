Безробітним виплатили вже понад мільярд у межах проєкту «Армія відновлення» — Finance.ua

Безробітним виплатили вже понад мільярд у межах проєкту «Армія відновлення» Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

Безробітним виплатили вже понад мільярд у межах проєкту «Армія відновлення»

Від початку старту проєкту «Армія відновлення» до виконання суспільно корисних робіт залучили 144 955 безробітних. На виплату заробітної плати спрямовано 1, 097 млн грн.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Топ областей з найбільшою кількістю залучених безробітних:

Харківська область — видано 24,41 тис. направлень на роботу;

Донецька область — 17,4 тис. направлень;

Київська область — 16,1 тис. направлень;

Чернігівська область — 16 тис. направлень;

Полтавська область — 15,3 тис. направлень.

Інфографіка: Державна служба зайнятості

Загалом суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. На роботу по всій Україні видали вже майже 145 тисяч направлень.

Які роботи виконують

Найчастіше безробітних залучають до:

робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;

розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;

надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;

плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;

допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;

розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття.

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.

З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн.

Довідка Finance.ua:

проєкт «Армія відновлення» був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

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