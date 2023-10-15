Бездротова зарядка смартфона — плюси та мінуси 15.10.2023, 00:57 — Фондовий ринок

Бездротова зарядка смартфона — плюси та мінуси

Більшість смартфонів, які знаходяться в середньому ціновому сегменті, мають підтримку бездротової зарядки на основі стандарту Qi. Принцип її простий і ґрунтується на електромагнітній індукції - усередині смартфона розміщена котушка, що «приймає» і отримує енергію від тієї, що передає.

Буде потрібен тільки спеціальний зарядний пристрій і більше не потрібні дроти. Багато автомобілів вже комплектуються вбудованими Qi зарядками для девайсів.

Розглянемо плюси і мінуси такого способу поповнення енергії.

Плюси:

Відсутність дротів. Досить покласти пристрій на зарядку і процес тут же піде;

Роз'єм зарядки на смартфоні не деформується, а це означає, що гаджет вас не підведе в один прекрасний день неробочим роз'ємом;

Універсальність. Стандарт бездротової зарядки єдиний для всіх мобільних девайсів. Досить купити один раз таку зарядку.

Безпека. Ризик того, що несправний зарядний пристрій пошкодить смартфон, дорівнює нулю. Ба більше, зарядний пристрій спілкується зі смартфоном і здатен обирати оптимальний режим поповнення енергії;

Довговічність. Бездротова зарядка надійніша, ніж звичайна. Ризик деформації штекера або дроту невеликий через стаціонарне використання.

Але не все так гладко, як здається, тому є і мінуси.

Невисока швидкість зарядки. Порівняно зі звичайною гаджет буде заряджатися повільніше. Усе залежить звичайно від потужності зарядного пристрою. Але що він потужніший, то більше нагрівання всієї конструкції;

Сильне нагрівання. Під час процесу електромагнітної індукції відбувається сильне нагрівання котушки. Високі температури шкодять акумуляторній батареї, що прискорює процес її деградації. Бували випадки, коли від використання бездротової зарядки у смартфона відклеювався дисплей;

Прив’язка до зарядної станції. Для того щоб процес поповнення енергії йшов, пристрій має стикатися із зарядним пристроєм. Це буває не дуже зручно, коли немає зайвого місця на столі.

Незважаючи на вищевказані мінуси, стандарт Qi активно розвивається. Можливо, смартфони майбутнього не матимуть жодних фізичних роз'ємів. На високі температури, які виникають у процесі заряду, виробники уваги не звертають — все одно більшість людей змінюють свої гаджети раз на 1−3 роки.

itechua За матеріалами:

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