Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів — Finance.ua

Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів Вчора 05:26 — Світ

Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів

Президент США Джо Байден підписав указ про набуття чинності законом про субсидії для виробництва напівпровідників на $52 млрд.

Про це пише Reuters.

Ініціатива Чипи та наука також включає інвестиційний податковий кредит для заводів з виробництва чипів, який оцінюється у $24 млрд.

Білий дім повідомив, що Міністерство торгівлі запустило сайт CHIPS.gov. — відомство виділятиме кошти на виробництво чипів.

Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва реалізацією та засновує міжвідомчу раду з реалізації програми.

Головуватиме в раді директор Національної економічної ради Брайан Діз, радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван та виконувач обов’язків директора Управління науково-технічного управління Алондра Нельсон.

До ради увійдуть Держсекретар США, міністри оборони, торгівлі, казначейства, праці та енергетики.

«Субсидуючи виробництво чипів у США та розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся всього: від автомобілів та зброї до пральних машин та відеоігор», — пише агентство.

У Білому домі заявили, що програма «включатиме ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені та витрачаються раціонально».

Критики такого рішення стверджували, що законопроект є подарунком прибутковим компаніям із виробництва мікросхем, які раніше закрили заводи у США. У свою чергу, Байден заявив, що «Цей закон не роздає компаніям чисті чеки».

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