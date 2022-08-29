Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів — Finance.ua
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Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів

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Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів
Байден ввів у дію закон про субсидії на $52 млрд для виробництва чипів
Президент США Джо Байден підписав указ про набуття чинності законом про субсидії для виробництва напівпровідників на $52 млрд.
Про це пише Reuters.
Ініціатива Чипи та наука також включає інвестиційний податковий кредит для заводів з виробництва чипів, який оцінюється у $24 млрд.
Білий дім повідомив, що Міністерство торгівлі запустило сайт CHIPS.gov. — відомство виділятиме кошти на виробництво чипів.
Указ Байдена встановлює шість основних пріоритетів для керівництва реалізацією та засновує міжвідомчу раду з реалізації програми.
Головуватиме в раді директор Національної економічної ради Брайан Діз, радник Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван та виконувач обов’язків директора Управління науково-технічного управління Алондра Нельсон.
До ради увійдуть Держсекретар США, міністри оборони, торгівлі, казначейства, праці та енергетики.
«Субсидуючи виробництво чипів у США та розширюючи фінансування досліджень, закон має на меті подолати постійний дефіцит, який торкнувся всього: від автомобілів та зброї до пральних машин та відеоігор», — пише агентство.
У Білому домі заявили, що програма «включатиме ретельний аналіз заявок, а також сувору відповідність вимогам підзвітності, щоб гарантувати, що кошти платників податків захищені та витрачаються раціонально».
Критики такого рішення стверджували, що законопроект є подарунком прибутковим компаніям із виробництва мікросхем, які раніше закрили заводи у США. У свою чергу, Байден заявив, що «Цей закон не роздає компаніям чисті чеки».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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