Банки залучатимуть волонтерів для обговорення закупівлі товарів військового призначення — Finance.ua

Банки залучатимуть волонтерів для обговорення закупівлі товарів військового призначення
НБУ разом із банківською спільнотою та волонтерами напрацьовує інструменти для врегулювання питання закупівлі товарів військового призначення.
Про це повідомляє Національний банк України у Фейсбуці.
«Національний банк не запроваджував валютних обмежень для юридичних осіб для закупівлі товарів військового призначення за кордоном, а також із квітня дозволив це робити громадянам. Водночас, ми розуміємо, що в окремих ситуаціях традиційні шляхи закупівлі товарів військового призначення ускладнилися після введення ліміту на розрахунки з гривневих карток за кордоном. Тому зараз опрацьовуються інструменти щодо врегулювання таких ситуацій разом із банківською спільнотою, до обговорення яких банки залучатимуть волонтерів», — йдеться у повідомленні.
У Нацбанку зазначають, що всі введені з початку повномасштабного військового вторгнення рф валютні обмеження оновлюються відповідно до нових викликів для фінансової системи. Адже пріоритетом НБУ в умовах війни є забезпечення фінансової та курсової стабільності в Україні.
Водночас ще одним пріоритетом Нацбанку наразі є забезпечення діяльності Збройних Сил України. НБУ створив мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби захисників України, а також приділяє велику увагу потребам волонтерського руху.
Регулятор зазначає, що він відкритий до діалогу та враховує звернення від волонтерів.
«З огляду на тривалий характер війни та потреби у підтримці країни після перемоги, НБУ звертає увагу на можливість волонтерів об’єднуватись у спільноти та реєструвати їх як фонди чи громадські об’єднання або співпрацювати з уже існуючими фондами для здійснення закупівель», — наголошують у Нацбанку.
Довідка Finance.ua:
- НБУ вжив додаткових обмежувальних заходів щодо операцій з платіжними картками за кордоном. Зокрема, з 21 липня змінено ліміт на зняття за кордоном з гривневих платіжних карток із щомісячного (50 тис. грн в еквіваленті) на щотижневий — до 12,5 тис. гривень в еквіваленті. Нові лімітовані валютні операції за кордоном, як стверджують у Нацбанку, не загрожують діяльності волонтерів.
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