Банки залучатимуть волонтерів для обговорення закупівлі товарів військового призначення — Finance.ua

Банки залучатимуть волонтерів для обговорення закупівлі товарів військового призначення Вчора 13:34

НБУ разом із банківською спільнотою та волонтерами напрацьовує інструменти для врегулювання питання закупівлі товарів військового призначення.

Про це повідомляє Національний банк України у Фейсбуці

«Національний банк не запроваджував валютних обмежень для юридичних осіб для закупівлі товарів військового призначення за кордоном, а також із квітня дозволив це робити громадянам. Водночас, ми розуміємо, що в окремих ситуаціях традиційні шляхи закупівлі товарів військового призначення ускладнилися після введення ліміту на розрахунки з гривневих карток за кордоном. Тому зараз опрацьовуються інструменти щодо врегулювання таких ситуацій разом із банківською спільнотою, до обговорення яких банки залучатимуть волонтерів», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що всі введені з початку повномасштабного військового вторгнення рф валютні обмеження оновлюються відповідно до нових викликів для фінансової системи. Адже пріоритетом НБУ в умовах війни є забезпечення фінансової та курсової стабільності в Україні.

Водночас ще одним пріоритетом Нацбанку наразі є забезпечення діяльності Збройних Сил України. НБУ створив мультивалютний рахунок для збору коштів на потреби захисників України, а також приділяє велику увагу потребам волонтерського руху.

Регулятор зазначає, що він відкритий до діалогу та враховує звернення від волонтерів.

«З огляду на тривалий характер війни та потреби у підтримці країни після перемоги, НБУ звертає увагу на можливість волонтерів об’єднуватись у спільноти та реєструвати їх як фонди чи громадські об’єднання або співпрацювати з уже існуючими фондами для здійснення закупівель», — наголошують у Нацбанку.

Довідка Finance.ua:

НБУ вжив додаткових обмежувальних заходів щодо операцій з платіжними картками за кордоном. Зокрема, з 21 липня змінено ліміт на зняття за кордоном з гривневих платіжних карток із щомісячного (50 тис. грн в еквіваленті) на щотижневий — до 12,5 тис. гривень в еквіваленті. Нові лімітовані валютні операції за кордоном, як стверджують у Нацбанку, не загрожують діяльності волонтерів.

Укрінформ За матеріалами:

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