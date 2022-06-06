Банки видали у півтора рази більше кредитів аграріям: з початку року сума перевищила 30 млрд грн — Finance.ua

Банки видали у півтора рази більше кредитів аграріям: з початку року сума перевищила 30 млрд грн

Банки видали у півтора рази більше кредитів аграріям: з початку року сума перевищила 30 млрд грн

Станом на початок травня 2022 року частка кредитів, які банки надали компаніям, що мають стосунок до сільського, лісового та рибного господарств, становила 13,2% від загальної кількості кредитів. У сумі кредитний портфель агросектору склав 99,1 млрд грн. Більшість кредитів (75%) було надано у національній валюті (74,3 млрд грн).

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Попри війну, з січня по квітень 2022 кредитування сільськогосподарських компаній зросло на 20% (на 16,5 млрд грн). Загалом за рік кредитний портфель банків в аграрному секторі зріс на 52,4%. Це 34 млрд грн у грошовому вимірі.

Інфографіка: Опендатабот

Здебільшого агрокомпанії звертаються за короткостроковими позиками для забезпечення посівної кампанії.

Частка короткострокових кредитів з терміном погашення до 1 року склала 50,4% (49,9 млрд грн). За 4 місяці 2022 року вона зросла на 5,3% (у грошовому вимірі — на понад 12,6 млрд грн).

Своєю чергою, частка короткострокових позик серед кредитів, наданих у національній валюті, склала 50,2% (37,3 млрд грн), а серед кредитів, наданих у іноземній валюті, — 50,9% (12,5 млрд грн).

Інфографіка: Опендатабот

Лідерами за обсягами кредитування

стали Київ та Київська область — 28,4% (28,1 млрд грн) від загального обсягу наданих кредитів по Україні. На Харківську область припало 9,5% (9,5 млрд грн), на Дніпропетровську — 7,6% (7,5 млрд грн), та на Одеську — 6,6% (6,5 млрд грн).

Інфографіка: Опендатабот

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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