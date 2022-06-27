Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на понад 1 млрд грн — Finance.ua
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Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на понад 1 млрд грн

Кредит&Депозит
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Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на понад 1 млрд грн
Банки видали пільгових кредитів бізнесу ще на понад 1 млрд грн
За минулий тиждень у межах держпрограми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 390 пільгових кредитів на загальну суму 1,14 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 346 кредитних договорів на суму 544 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Загалом з моменту старту програми підприємці отримали від уповноважених банків 44,9 тис. кредитів на загальну суму 127,21 млрд грн, з яких 28, 6 тис. — банками державного сектору економіки на загальну суму 48,34 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні в рамках програми укладено 10 тис. кредитних договори на загальну суму 37,58 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 8 тис. кредитних договорів на суму 21,69 млрд грн). Найбільше брали позик сільськогосподарські товаровиробники — 19,32 млрд грн, 11,30 млрд грн позик взяли на антивоєнні цілі, 3,69 млрд грн — як антикризові кредити, 2,84 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 420 млн грн — на інвестиційні цілі.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
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Фінансовий клуб
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