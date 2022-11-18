Банки видали аграріям кредитів на 73 млрд гривень, — Мінагрополітики — Finance.ua
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Банки видали аграріям кредитів на 73 млрд гривень, — Мінагрополітики

Кредит&Депозит
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З початку 2022 року в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9» понад 34,4 тис. сільгоспвиробників залучили кредитів на суму 73,351 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства, передають Українські Новини.
Лідерами за обсягами кредитування за цей період є Київська (11,2 млрд гривень), Вінницька (7,5 млрд гривень), Кіровоградська (6,8 млрд гривень), Дніпропетровська (5,2 млрд гривень) та Одеська (4,9 млрд гривень гривень) області.
За минулий тиждень аграрії отримали кредитів на 871,1 млн гривень.
Більше кредитів аграріям видали Приватбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк, Креді Агріколь Банк та банк «ПУМБ».
Банки видали аграріям кредитів на 38,5 млрд гривень для забезпечення проведення комплексу весняних польових робіт.
За матеріалами:
Українські Новини
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