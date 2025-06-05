Банки Волл-стріт прогнозують обвал долара — Finance.ua
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Банки Волл-стріт прогнозують обвал долара

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Банки Волл-стріт прогнозують обвал долара
Банки Волл-стріт прогнозують обвал долара
Банки Волл-стріт посилюють свої заяви про подальше ослаблення долара через зниження відсоткових ставок, сповільнення економічного зростання і торговельну та податкову політику президента США Дональда Трампа.
Як йдеться в матеріалі Bloomberg, Morgan Stanley заявив, що долар впаде до рівнів, які востаннє спостерігалися під час пандемії Covid-19, до середини наступного року, тоді як JPMorgan Chase & Co. залишається негативно налаштованим щодо американської валюти.
У Goldman Sachs Group Inc. заявили, що зусилля Вашингтона щодо дослідження альтернативних джерел доходів — якщо тарифи будуть стримуватися — можуть бути ще більш негативними для долара.

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«Ми вважаємо, що формується середньостроковий наратив навколо слабшого долара», — сказав Аруп Чаттерджі, стратег Wells Fargo в Нью-Йорку.
Також прогнозується падіння прибутковості 10-річних казначейських облігацій США до 4% до кінця 2025 року та подальше зниження у 2026 році на тлі очікуваного зниження ставки ФРС на 175 базисних пунктів.
Інвестори уважно стежать за ринком праці США та податковими ініціативами Трампа, які можуть торкнутися іноземного капіталу. На думку Goldman Sachs, долар залишається переоціненим приблизно на 15%, що вказує на подальше його послаблення через зміну глобальних інвестиційних потоків.
За матеріалами:
НВ
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