Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції

Фондовий ринок
82
Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції
Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції
Влада Вірменії посилює контроль за банківськими операціями російських клієнтів, кількість яких у країні різко зросла після масової еміграції та припинення роботи у рф міжнародних платіжних систем.
Вірменські банки «змушені посилити вимоги» і, зокрема, відмовляти у «переказах» у зв’язку із санкціями, запровадженими проти росії Заходом, повідомив у п’ятницю ЦБ Вірменії, пише moscowtimes.eu.
«Західні комерційні банки, особливо США, зараз переглядають свою систему контролю над угодами у зв’язку з санкціями проти російської федерації, у рамках якої суттєво посилено умови для закордонних угод усіх банків регіону, у тому числі банків Вірменії», — йдеться в заяві регулятора.
Центробанк Вірменії попереджає, що кількість відмов російським клієнтам може збільшитися, якщо комерційні банки оцінять ці угоди як ризиковані.
За підсумками 2022 року росіяни перевели до Вірменії $3,6 млрд — вчетверо більше, ніж на рік раніше.
Усього за рік на іноземні рахунки фізособи вивели рекордні $63,7 млрд. У результаті обсяг валюти, яку громадяни рф зберігають за кордоном, вперше перевищив суму, що знаходиться всередині країни, — $94 млрд проти $57 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.