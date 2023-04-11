Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції — Finance.ua

Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції Вчора 19:35 — Фондовий ринок

Банки Вірменії почнуть блокувати перекази росіян через санкції

Влада Вірменії посилює контроль за банківськими операціями російських клієнтів, кількість яких у країні різко зросла після масової еміграції та припинення роботи у рф міжнародних платіжних систем.

Вірменські банки «змушені посилити вимоги» і, зокрема, відмовляти у «переказах» у зв’язку із санкціями, запровадженими проти росії Заходом, повідомив у п’ятницю ЦБ Вірменії, пише moscowtimes.eu

«Західні комерційні банки, особливо США, зараз переглядають свою систему контролю над угодами у зв’язку з санкціями проти російської федерації, у рамках якої суттєво посилено умови для закордонних угод усіх банків регіону, у тому числі банків Вірменії», — йдеться в заяві регулятора.

Центробанк Вірменії попереджає, що кількість відмов російським клієнтам може збільшитися, якщо комерційні банки оцінять ці угоди як ризиковані.

За підсумками 2022 року росіяни перевели до Вірменії $3,6 млрд — вчетверо більше, ніж на рік раніше.

Усього за рік на іноземні рахунки фізособи вивели рекордні $63,7 млрд. У результаті обсяг валюти, яку громадяни рф зберігають за кордоном, вперше перевищив суму, що знаходиться всередині країни, — $94 млрд проти $57 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.