Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар — Finance.ua
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Банки відновили продаж валюти: скільки просять за долар

Вчора 11:02Валюта
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Більшість банків відновили продаж готівкової валюти після дозволу Національного банку, встановивши її курс на максимально дозволеному рівні — офіційний курс плюс 10%.
Станом на 08:00 16 квітня банки встановили такі цінники на продаж валюти:
  • ПриватБанк — 29,547 грн за долар;
  • Укрексімбанк — 29,900;
  • Райффайзен Банк — 29,540;
  • Укргазбанк — 31,000
  • Альфа-Банк — 32,170;
  • ОТП-Банк — 32,180;
  • Укрсиббанк — 29,550;
  • Універсал Банк — 29,840.
Державний Ощадбанк поки що валюту не продає.
При цьом курс купівлі валюти станом на той же час становить:
  • ПриватБанк — 29,255 грн за долар;
  • Укрексімбанк — 29,500;
  • Райффайзен Банк — 29,250;
  • Укргазбанк — 29,500;
  • Альфа-Банк — 31,500;
  • ОТР Банк — 29,450;
  • Укрсиббанк — 29,260;
  • Універсал Банк — 29,550.
Зазначається, що легалізація продажу готівкової валюти призвела до зниження її курсу на «чорному» ринку на 0,2-0,3 грн — до 32,2-32,6 грн за долар.
Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, окрім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день — 29,2549 грн за долар.
За словами голови НБУ Кирила Шевченка, якщо в перші дні на «чорному» ринку котирування досягали 39-40 грн за долар, то напередодні дозволу на продаж готівкової валюти банкам і небанківським фінансовим установам різниця між офіційним курсом і курсом на «чорному» ринку звузилася до 8-9%.
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Дізнатися курс валют

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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