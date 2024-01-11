Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2023 року у національній валюті становили 33,7% річних. За рік ставки зросли на 4,3 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 5,3 до 6,4% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств зросли з 16,6% до 17,5% річних, валютними зросли з 4,6% до 6,4%.

Кредитний портфель банків за рік скоротився на 1,0% до 998 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 5,7% до 222 млрд гривень, підприємств скоротилося на 2,0% до 758 млрд гривень.

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.

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