Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Особисті фінанси
98
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2023 року у національній валюті становили 33,7% річних. За рік ставки зросли на 4,3 в.п.
Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.
За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті зросли з 5,3 до 6,4% річних.
Ставки за гривневими кредитами для підприємств зросли з 16,6% до 17,5% річних, валютними зросли з 4,6% до 6,4%.
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит
Кредитний портфель банків за рік скоротився на 1,0% до 998 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 5,7% до 222 млрд гривень, підприємств скоротилося на 2,0% до 758 млрд гривень.
Банки підвищили ставки для населення: скільки коштує кредит

Читайте також: Зниження облікової ставки: як це вплине на депозити

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо кредитів в Україні. Щоб допомогти вам із вибором кредиту у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко та комфортно вибрати необхідний саме вам кредитний продукт.
Кредитний помічник 💸
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.