Банки групи Raiffeisen припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту за кордоном — Finance.ua

Банки групи Raiffeisen припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту за кордоном Вчора 12:28 — Валюта

Банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із 25 липня у зв’язку з рішенням НБУ.

Про це повідомили в українському Райффайзен Банку.

Там нагадали, що Нацбанк України вніс 21 липня зміни до своїх нормативних документів, відповідно до яких, починаючи з понеділка 25 липня 2022 року, комерційним банкам України буде заборонено купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.

«Тому банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати», — йдеться у повідомленні.

Райффайзен Банк першим серед українських банків забезпечив перевезення гривневої готівки з Європи в Україну.

За час надання цієї послуги українці обміняли більш ніж 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту у мережі Групи Райффайзен", — заявили в банку.

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Економічна Правда За матеріалами:

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