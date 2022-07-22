Банки групи Raiffeisen припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту за кордоном — Finance.ua
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Банки групи Raiffeisen припиняють обмін готівкової гривні на іноземну валюту за кордоном

Валюта
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Банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із 25 липня у зв’язку з рішенням НБУ.
Про це повідомили в українському Райффайзен Банку.
Там нагадали, що Нацбанк України вніс 21 липня зміни до своїх нормативних документів, відповідно до яких, починаючи з понеділка 25 липня 2022 року, комерційним банкам України буде заборонено купувати готівкову гривню у іноземних фінансових установ.
«Тому банки Групи Райффайзен у Австрії, Словаччині, Угорщині та Чехії припиняють обмін готівкової гривні із зазначеної дати», — йдеться у повідомленні.
"Райффайзен Банк першим серед українських банків забезпечив перевезення гривневої готівки з Європи в Україну.
За час надання цієї послуги українці обміняли більш ніж 1,1 млрд грн готівкою на місцеву валюту у мережі Групи Райффайзен", — заявили в банку.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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