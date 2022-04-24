Bank of America закрив рахунки консульств росії в Х'юстоні та Нью-Йорку, - посол — Finance.ua
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Bank of America закрив рахунки консульств росії в Х'юстоні та Нью-Йорку, - посол

Вчора 16:19Фондовий ринок
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Bank of America закрив рахунки консульств росії в Х'юстоні та Нью-Йорку, - посолBank of America закрив рахунки консульств росії в Х'юстоні та Нью-Йорку, - посол
Після вторгнення росії в Україну і введених санкцій Заходу російські дипломати стикаються з дуже негативним ставленням в США. Рахунки консульств росії в приватному Bank of America закриті.
Про це свідчить заява посла росії у Вашингтоні Анатолія Антонова пропагандистському держканалу «росія 1».
«По суті справи, посольство знаходиться в блокаді з боку державних структур США, рахунки двох наших генеральних консульств в Х’юстоні і Нью-Йорку були закриті банком Bank of America», — сказав він.
За його словами, на адресу представників рф, які як і раніше перебувать в США, надходять телефонні та письмові погрози.
«Один час блокувався навіть виїзд з посольства», — сказав він, не уточнивши, хто блокував і з якої причини.
Відзначимо, Bank of America — американський фінансовий конгломерат, що надає широкий спектр фінансових послуг приватним і юридичним особам. Найбільша банківська холдингова компанія в США за розміром активів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: РБК-Україна
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