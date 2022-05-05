Банк Англії підняв ключову ставку до максимуму за 13 років — Finance.ua

Банк Англії підняв ключову ставку до максимуму за 13 років

Вчора 16:36

Банк Англії оголосив про підвищення ключової ставки з 0,75% до 1% — це максимальний рівень за 13 років. Банк Англії підвищує ставку для боротьби з інфляцією.

Таке рішення ухвалили на засіданні 4 травня більшістю голосів. Ті, хто опинився в меншості, голосували за підвищення ставки одразу до 1,25%.

«Глобальний інфляційний тиск різко посилився після вторгнення росії в Україну. Це призвело до істотного погіршення перспектив розвитку світу та Великої Британії. Також зросло занепокоєння щодо подальшого порушення ланцюга поставок, як через вторгнення росії в Україну, так і через поширення Covid-19 у Китаї», — йдеться у заяві.

За даними Банку Англії, ключова ставка опинилась на рівні 1% вперше з березня 2009 року.

Після початку кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу, Банк Англії опустив її до історичного мінімуму 0,1%. З грудня 2021 року Банк Англії почав поступово піднімати ставку, пояснюючи це боротьбою зі зростаючою інфляцією.

Наразі інфляція у Великій Британії становить 7%.

Регулятор прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року становитиме 10,25%, при цьому економіка Великої Британії зросте на 3,75%.

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