Balenciaga прийматиме оплату у Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

Balenciaga прийматиме оплату у Bitcoin та Ethereum
Французький бренд люксового одягу Balenciaga, відомий своїми ексцентричними колекціями, заявив про плани приймати оплату в криптовалюті, зокрема, у Bitcoin та Ethereum.
Криптовалютою можна буде розплачуватися у флагманських бутіках Balenciaga у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Також клієнти зможуть сплатити за покупки криптовалютою і на сайті магазину компанії — balenciaga.com. Пізніше бренд планує поширити можливість оплати у криптовалюті на інших міжнародних ринках.
Поки невідомо, яке технологічне рішення обрала Balenciaga для прийому криптоплатежів, але зрозуміло, що модний будинок розглядає криптовалюту у своїх довгострокових планах.
Як зазначає WWD, спочатку бутіки Balenciaga прийматимуть лише дві валюти — Bitcoin та Ethereum. Можливість оплачувати покупки в іншій крипті з’явиться пізніше.
«Balenciaga думає про інтеграцію криптовалютних платежів у довгостроковій перспективі, і коливання вартості цифрової валюти не є для нас чимось новим», — прокоментували представники компанії в заяві.
Раніше стало відомо, що з кінця травня клієнти магазинів Gucci в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Атланті та Лас-Вегасі можуть оплатити покупки в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin та інших криптовалютах.