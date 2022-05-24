Balenciaga прийматиме оплату у Bitcoin та Ethereum — Finance.ua

Balenciaga прийматиме оплату у Bitcoin та Ethereum

Вчора 01:24 — Фінтех і Картки

Balenciaga прийматиме оплату у Bitcoin та Ethereum

Французький бренд люксового одягу Balenciaga, відомий своїми ексцентричними колекціями, заявив про плани приймати оплату в криптовалюті, зокрема, у Bitcoin та Ethereum.

Криптовалютою можна буде розплачуватися у флагманських бутіках Balenciaga у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Також клієнти зможуть сплатити за покупки криптовалютою і на сайті магазину компанії — balenciaga.com. Пізніше бренд планує поширити можливість оплати у криптовалюті на інших міжнародних ринках.

Поки невідомо, яке технологічне рішення обрала Balenciaga для прийому криптоплатежів, але зрозуміло, що модний будинок розглядає криптовалюту у своїх довгострокових планах.

Як зазначає WWD, спочатку бутіки Balenciaga прийматимуть лише дві валюти — Bitcoin та Ethereum. Можливість оплачувати покупки в іншій крипті з’явиться пізніше.

«Balenciaga думає про інтеграцію криптовалютних платежів у довгостроковій перспективі, і коливання вартості цифрової валюти не є для нас чимось новим», — прокоментували представники компанії в заяві.

Раніше стало відомо, що з кінця травня клієнти магазинів Gucci в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Атланті та Лас-Вегасі можуть оплатити покупки в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin та інших криптовалютах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.