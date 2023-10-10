Багатоцільова грошова допомога для населення: хто може отримати — Finance.ua

Багатоцільова грошова допомога для населення: хто може отримати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, в тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

Про це йдеться на сайті www.unhcr.org

Критерії вразливості

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб.

Нові критерії відповідності включають:

особи чи сім'ї, які наалежать до однієї з категорій нижче:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р.;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

2. які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);

прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);

3. які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 грн. на одного члена родини.

Увага: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім'ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Процес збору даних

(адреси вказані) з метою визначити, чи відповідають вони критеріям вразливості. Лише особи, які відповідають критеріям, будуть включені у програму багатоцільової грошової допомоги. Особи під опікою УВКБ ООН проходитимуть співбесіду з партнером УВКБ ООН « Право на Захист » у центрах збирання данихз метою визначити, чи відповідають вони критеріям вразливості.будуть включені у програму багатоцільової грошової допомоги.

Про невідповідність критеріям вразливості особи будуть проінформовані співробітником партнерської організації вже після співбесіди у центрі збирання даних.

Навіть якщо деякі особи не відповідатимуть критеріям для отримання грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психосоціальної допомоги.

Якщо домогосподарство/особа відповідає критеріям вразливості для отримання грошової допомоги, вона буде перенаправлена на збір особистих даних про кожного члена домогосподарства, які приїхали разом.

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