Багатоцільова грошова допомога для населення: хто може отримати — Finance.ua
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Багатоцільова грошова допомога для населення: хто може отримати

Особисті фінанси
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Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проводить збір даних для надання своєї допомоги, в тому числі грошової, людям, які постраждали внаслідок воєнних дій, з метою допомогти їм задовольнити свої нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
Про це йдеться на сайті www.unhcr.org.

Критерії вразливості

З метою забезпечення аби допомога надавалася тим, хто її більше потребує, УВКБ ООН в Україні застосовуватиме критерії відповідності, спрямовані на тих, кому допомога необхідна для задоволення першочергових потреб.
Нові критерії відповідності включають:
  1. особи чи сім'ї, які наалежать до однієї з категорій нижче:
  • внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р.;
  • населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;
  • люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.
2. які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:
  • родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);
  • родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина з однією або кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання, т.п.);
  • прийомні сім'ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені);
3. які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5400 грн. на одного члена родини.
Увага: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім'ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.
Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.
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Процес збору даних

Особи під опікою УВКБ ООН проходитимуть співбесіду з партнером УВКБ ООН «Право на Захист» у центрах збирання даних (адреси вказані) з метою визначити, чи відповідають вони критеріям вразливості. Лише особи, які відповідають критеріям, будуть включені у програму багатоцільової грошової допомоги.
Про невідповідність критеріям вразливості особи будуть проінформовані співробітником партнерської організації вже після співбесіди у центрі збирання даних.
Навіть якщо деякі особи не відповідатимуть критеріям для отримання грошової допомоги, усі ВПО матимуть право на отримання безкоштовної юридичної та психосоціальної допомоги.
Якщо домогосподарство/особа відповідає критеріям вразливості для отримання грошової допомоги, вона буде перенаправлена на збір особистих даних про кожного члена домогосподарства, які приїхали разом.
Усі подробиці на сайті за посиланням.
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За матеріалами:
Finance.ua
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