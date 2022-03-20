«Азовсталь» повністю зупинили — гендиректор

Вчора 11:39 — Фондовий ринок

Металургійний комбінат «Азовсталь» повністю зупинявся лише 1941 року.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на відеозвернення генерального директора «Азовсталі» Енвера Цкітішвілі.

«Ми повернемося в місто, відбудуємо підприємство і відродимо його, воно так само працюватиме і славитиме Україну, як це робило завжди. Тому що Маріуполь — це Україна. „Азовсталь“ — це Україна», — написав Цкітішвілі.

Він зазначив, що починаючи з 24 лютого було максимально знижено до абсолютно безпечного рівня екологічне навантаження на місто Маріуполь.

«Життю жителів коксові батареї вже не становлять жодної небезпеки. Ми також правильно зупинили доменні печі», — додав він.

Гендиректор нагадав, що комбінат «Азовсталь» повністю зупинявся лише раз — 1941 року, а у вересні 1943 року, коли Маріуполь звільнили, почалося відновлення комбінату.

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