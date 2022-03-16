АвтоВАЗ відправляє працівників у відпустку на 20 днів — Finance.ua
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АвтоВАЗ відправляє працівників у відпустку на 20 днів

Вчора 20:22Фондовий ринок
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Працівники АвтоВАЗу відправляються в корпоративну відпустку з 4 по 24 квітня через «тривалу кризу в поставках електронних компонентів».
Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу компанії.
Корпоративна відпустка компанії була запланована на період з 25 липня по 14 серпня, але її вирішили перенести у зв’язку з кризою постачання електронних компонентів.
АвтоВАЗ випускає автомобілі Lada та Renault. Виробничі площі компанії розташовані в Тольятті та Іжевську.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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