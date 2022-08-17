Автомобільний газ подешевшав на майже 20% за місяць — Finance.ua

Автомобільний газ подешевшав на майже 20% за місяць Вчора 05:07 — Енергетика

Автогаз за липень подешевшав на 18,9% до 33,5 гривні за літр.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Що стосується інших видів палива, то бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 49,1 гривні за літр. Бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривні за літр. Дизельне паливо втратила у ціні 2,0% і тепер коштує 55,4 гривні за літр.

За словами експертів, зменшення роздрібних цін зумовлене профіцитом постачання автомобільного газу в Україну та зменшенням гуртових цін на нього. Так, подекуди вартість пропан-бутану опустилась нижче 25 гривень за літр. Як показує статистика, найдешевша пропан-бутанова суміш у Черкасах.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро за 1 000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше.

MMR За матеріалами:

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