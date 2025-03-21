Автокредит чи лізинг: що вигідніше — Finance.ua

Автокредит чи лізинг: що вигідніше Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Автокредит чи лізинг: що вигідніше

Однією з переваг лізингу є мінімальний пакет документів. Для оформлення достатньо укласти договір лізингу з компанією, без необхідності підписувати додаткові документи. Водночас банки зазвичай вимагають більше документів, особливо якщо ви плануєте купити елітне чи вживане авто. Для лізингу зазвичай потрібно лише паспорт, ідентифікаційний номер та виписка з рахунку.

Час на обробку заявки

Менші вимоги до документів у лізингових компаніях дозволяють оперативно обробляти заявки — відповідь часто приходить за кілька годин. Більшість заявок отримує схвалення. Натомість заявка на автокредит може розглядатися від кількох днів до тижня, а шанс отримати позитивну відповідь є менш ймовірним.

Додаткові послуги

Лізинг часто охоплює додаткові послуги, такі як підбір авто, вигідніші ціни від продавців, реєстрацію, страхування та обслуговування. Клієнт також має доступ до технічної та юридичної підтримки цілодобово. У випадку автокредиту ці послуги не включені та потребують окремих витрат, що може додатково збільшити суму на 10% від вартості автомобіля.

Право власності на авто

Однією з важливих відмінностей є право власності на авто. У лізингу транспортний засіб належить компанії, і у разі порушення умов договору його можна забрати без судового рішення.

Однак клієнт може користуватися автомобілем, не хвилюючись за претензій від кредиторів. З кредитом же право власності належить покупцеві, але вилучення автомобіля можливе лише через суд. Бонусом для лізингу є те, що орендований транспорт не відберуть за інші борги, клієнт завжди може користуватися ним.

Фінансовий складник

Дуже часто банки обмежують період кредитування терміном до 3-х років. При збільшенні терміну зростає й кредитна ставка. У лізингу таких обмежень немає. Багато компаній можуть запропонувати терміни фінансування до 10 років з вигідними умовами оплати.

На відміну від банківського кредиту, лізинг допомагає юридичним особам заощадити на податках. Платежі по лізингу належать до витрат, а тому платник може розраховувати на повернення ПДВ і знижує податок на прибуток. Крім того, лізинг дозволяє застосовувати прискорену амортизацію.

Читайте більше в новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.