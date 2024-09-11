Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС — Finance.ua

Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС Вчора 18:44 — Технології&Авто

Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС

Роздрібні ціни на автогаз зросли з початку вересня після підвищення акцизів. Ціни на бензин та дизель майже не змінилися.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 11 вересня на бензин А-95 становлять 56,63 гривні за літр (+0,04 гривні з початку місяця), на дизельне паливо 52,82 гривні за літр (-0,03 гривні) на автогаз 30,57 гривні за літр (+1,70 гривні).

Ціни на АЗС 11 вересня

Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з вересня підвищили акцизи на паливо. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо — з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз — з 52 до 148 євро.

За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.

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