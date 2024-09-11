Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС — Finance.ua
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Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС

Технології&Авто
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Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС
Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС
Роздрібні ціни на автогаз зросли з початку вересня після підвищення акцизів. Ціни на бензин та дизель майже не змінилися.
Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 11 вересня на бензин А-95 становлять 56,63 гривні за літр (+0,04 гривні з початку місяця), на дизельне паливо 52,82 гривні за літр (-0,03 гривні) на автогаз 30,57 гривні за літр (+1,70 гривні).
Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС

Ціни на АЗС 11 вересня

Автогаз подорожчав після підвищення акцизів: які ціни на АЗС

Причини зміни цін

Нагадаємо, в Україні з вересня підвищили акцизи на паливо. Ставки акцизу на бензин зросли з 211,5 до 242,6 євро, на дизельне паливо — з 139,5 до 177,6 євро, на автогаз — з 52 до 148 євро.
За розрахунками авторів проекту, ухвалення закону призведе до подорожчання бензину на АЗС на 1,50 гривень за літр, дизеля на 1,95 гривень, автогазу на 5,8 гривень за літр.
За матеріалами:
РБК-Україна
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