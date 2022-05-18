Автогаз дорожчає на українських АЗС — Finance.ua
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Автогаз дорожчає на українських АЗС

Вчора 18:05Енергетика
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Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 1,15 — до 36,69 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях «Укргазвидобування» ціна зросла на 3 грн, до 42 грн/л.
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 1 і 2 грн/л, до 36,99 і 37,98 грн/л відповідно.
На Shell та Mango ціна на газ зросла на 0,72-1,50 грн/л до 39,70 і 38,99 грн/л.
Крім того, на 0,5-2 грн/л здорожчав автогаз у мережах «БРСМ-Нафта», «Автотранс», UPG та інших.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит палива на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизельне паливо на 40-43%.
Найбільші мережі АЗС ввели обмеження на відпуск палива в розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.
Станом на 16 травня в мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпаливо — 43,25 грн/л.
17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне паливо будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин — не вище 52 грн за літр.
Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС зросла на 1,15 — до 36,69 грн/л.
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За матеріалами: УНІАН
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