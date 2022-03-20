Австралія заборонила продавати Росії глинозем та алюмінієву руду — Finance.ua

Австралія заборонила продавати Росії глинозем та алюмінієву руду

Вчора 10:35

Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії.

Про це повідомили The Guardian

Цей крок спрямований на те, щоб обмежити можливості Росії з виробництва алюмінію, найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.

Уряд заявив, що країна шукатиме нові ринки.

Санкції імовірно торкнуться австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який посідає третє місце у світовому гірничодобувному секторі. Rio Tinto Group володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Уряд Австралії також оголосив про новий великий пакет допомоги Україні — 70 тисяч тонн вугілля. Вугілля поставлятиметься компанією Whitehaven Coal. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу — 30 млн доларів — та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.

Австралія також збільшила свою військову допомогу Україні на 21 млн доларів — відтак загальне військове фінансування становить 91 млн доларів. Нова допомога включатиме «додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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