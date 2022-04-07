Австралія вводить санкції проти ще 67 росіян — Finance.ua
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Австралія вводить санкції проти ще 67 росіян

Вчора 15:11
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Австралія запроваджує фінансові санкції та заборону на поїздки ще на 67 росіян у зв’язку із вторгненням рф в Україну, довівши загальну кількість осіб і організацій, які потрапили під санкції, майже до 600.
Про це заявила глава МЗС Австралії Маріс Пейн, пише Reuters.
«Сьогодні я оголошую про 67 додаткових санкцій проти російських еліт та олігархів, тих, хто наближений до президента росії Володимира Путіна, які сприяють і підтримують його обурливі дії», — сказала вона журналістам, прибувши до Брюсселя.
Пейн зазначила, що нові списки з’явилися після «появи доказів військових злочинів, скоєних рф в Бучі та інших містах навколо Києва».
Під санкції потрапили, зокрема, російський воєначальник, начальник Національного центру управління обороною рф з грудня 2014 року, генерал-полковник Михайло Мізинцев і віце-прем’єр-міністр Дмитро Григоренко.
За словами Пейн, Австралія наразі наклала санкції на близько 600 фізичних та юридичних осіб, включаючи більшу частину російського банківського сектору та всі організації, відповідальні за суверенний борг країни.
Раніше Австралія, зокрема, запровадила санкції проти олігархів Олега Дерипаски та Віктора Вексельберга, яких вважають пов’язаними з путіним.

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За матеріалами: Економічна Правда
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