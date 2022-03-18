Австралія вводить нові санкції проти російських банків і олігархів — Finance.ua
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Австралія вводить нові санкції проти російських банків і олігархів

Вчора 10:18Світ
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Австралія в п’ятницю оголосила про нові санкції проти 11 російських банків і державних установ. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Маріз Пейн.
Пейн сказала, що Австралія продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами для координації санкцій і обмеження коштів для незаконної війни росії.
«Сьогодні до списку входять російський фонд національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Австралія тепер націлена на всі органи російського уряду, відповідальні за випуск і управління суверенним боргом росії», — сказала Маріз Пейн.
«Більшість російських банківських активів зараз підпадають під наші санкції разом з усіма організаціями, які обслуговують російський суверенний борг», — додала вона.
Маріз Пейн також оголосила про нові санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, керівника алюмінієвої компанії Rusal, який володіє 20% австралійської компанії Queensland Alumina.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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