Австралія вводить нові санкції проти російських банків і олігархів — Finance.ua

Австралія вводить нові санкції проти російських банків і олігархів

Вчора 10:18 — Світ

Австралія в п’ятницю оголосила про нові санкції проти 11 російських банків і державних установ. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Маріз Пейн.

Пейн сказала, що Австралія продовжуватиме співпрацювати зі своїми партнерами для координації санкцій і обмеження коштів для незаконної війни росії.

«Сьогодні до списку входять російський фонд національного добробуту і Міністерство фінансів Росії. Австралія тепер націлена на всі органи російського уряду, відповідальні за випуск і управління суверенним боргом росії», — сказала Маріз Пейн.

«Більшість російських банківських активів зараз підпадають під наші санкції разом з усіма організаціями, які обслуговують російський суверенний борг», — додала вона.

Маріз Пейн також оголосила про нові санкції проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, керівника алюмінієвої компанії Rusal, який володіє 20% австралійської компанії Queensland Alumina.

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