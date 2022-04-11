Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів — посол — Finance.ua
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Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів — посол

Вчора 19:32Казна та Політика
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Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів — посолАвстралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів — посол
Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на 20 мільйонів доларів.
За його словами, додаткова допомога від австралійського уряду передбачатиме протитанкову зброю та заряди до неї.
Йдеться про озброєння на 20 мільйонів доларів.
«Для Австралії це великий крок уперед. До того ж, надали допомогу на суму 70 мільйонів доларів. Це вже четвертий пакет», — сказав він в ефірі телемарафону.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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