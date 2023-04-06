Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту — Finance.ua

Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту 06.04.2023, 06:52 — Фондовий ринок

Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту

3 1 березня, напередодні впровадження електронного рецепту на всі рецептурні лікарські засоби, обсяги аптечних продажів у грошовому вираженні зросли на 350% порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 268% — у натуральному.

Про це пише профільний щотижневик «Аптека».

Українці через панічні настрої на тлі початку дії електронного рецепту скупали як рецептурні, так і безрецептурні ліки.

Обсяг продажів рецептурних ліків склав 385% (рік до року), безрецептурних — 271%.

У натуральному вираженні зростання склало 326% та 219% відповідно.

Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року рецептурні ліки в аптеках України можна придбати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. При цьому список рецептурних ліків Міністерство охорони здоров’я не розширювало.

Нововведення має зменшити кількість помилок, які виникають при ручному написанні рецептів на папері, і скоротити час, необхідний для обробки рецептів — відповідно, черги стануть меншими. Е-рецепт позитивно вплине на обслуговування пацієнтів із хронічними хворобами, а крім того, регульований облік ліків є однією з вимог переходу України до стандартів Європейського Союзу, вважають у МОЗ. Наразі у міністерстві не називають термінів повного переходу на е-рецепти.

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