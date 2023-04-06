Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту

Фондовий ринок
487
Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту
Аптечні продажі зросли на 350% напередодні впровадження е-рецепту
3 1 березня, напередодні впровадження електронного рецепту на всі рецептурні лікарські засоби, обсяги аптечних продажів у грошовому вираженні зросли на 350% порівняно з аналогічним періодом минулого року і на 268% — у натуральному.
Про це пише профільний щотижневик «Аптека».
Українці через панічні настрої на тлі початку дії електронного рецепту скупали як рецептурні, так і безрецептурні ліки.
Обсяг продажів рецептурних ліків склав 385% (рік до року), безрецептурних — 271%.
У натуральному вираженні зростання склало 326% та 219% відповідно.
Нагадаємо, з 1 квітня 2023 року рецептурні ліки в аптеках України можна придбати не тільки за паперовим, а й за електронним рецептом. При цьому список рецептурних ліків Міністерство охорони здоров’я не розширювало.
Нововведення має зменшити кількість помилок, які виникають при ручному написанні рецептів на папері, і скоротити час, необхідний для обробки рецептів — відповідно, черги стануть меншими. Е-рецепт позитивно вплине на обслуговування пацієнтів із хронічними хворобами, а крім того, регульований облік ліків є однією з вимог переходу України до стандартів Європейського Союзу, вважають у МОЗ. Наразі у міністерстві не називають термінів повного переходу на е-рецепти.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.