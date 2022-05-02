Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80 — Finance.ua
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Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80

Вчора 01:21Технології&Авто
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Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80
В асортименті компанії Apple з’явився новий продукт — розумна пляшка для води Hidrate Spark.

У чому її особливість?

Така пляшка буде корисною для користувачів, які регулярно займаються спортом або тренуються. Її головна особливість — можливість відстежувати кількість води, яку споживає власник. Ця інформація перетинається з іншими деталями, пов’язаними з тілом користувача та режимом фізичної підготовки. Завдяки цьому девайс інформує користувачів про потребу пити воду через рівні проміжки часу.
Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80
Нова серія смартпляшок Hidrate Spark включає чотири моделі. Це Hidrate Spark об’ємом 590 мл, варіант Pro з об’ємом води 710 мл, сталева версія об’ємом 620 мл і модель Pro Steel — топовий варіант ємністю 950 мл.
Крім «розумних» функцій, пляшки можуть підтримувати температуру напоїв протягом усього дня.

Скільки це коштує?

Ціни такі:
  • Hidrate Spark 3 — $60;
  • HidrateSpark PRO — $60;
  • HidrateSpark STEEL — $70;
  • Hidrate Spark Pro Steel — $80.
За матеріалами: Engadget
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