Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80 — Finance.ua

Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80

Apple випустила розумну пляшку для води Hidrate Spark за $80

В асортименті компанії Apple з’явився новий продукт — розумна пляшка для води Hidrate Spark.

У чому її особливість?

Така пляшка буде корисною для користувачів, які регулярно займаються спортом або тренуються. Її головна особливість — можливість відстежувати кількість води, яку споживає власник. Ця інформація перетинається з іншими деталями, пов’язаними з тілом користувача та режимом фізичної підготовки. Завдяки цьому девайс інформує користувачів про потребу пити воду через рівні проміжки часу.

Нова серія смартпляшок Hidrate Spark включає чотири моделі. Це Hidrate Spark об’ємом 590 мл, варіант Pro з об’ємом води 710 мл, сталева версія об’ємом 620 мл і модель Pro Steel — топовий варіант ємністю 950 мл.

Крім «розумних» функцій, пляшки можуть підтримувати температуру напоїв протягом усього дня.

Скільки це коштує?

Ціни такі:

Hidrate Spark 3 — $60;

HidrateSpark PRO — $60;

HidrateSpark STEEL — $70;

Hidrate Spark Pro Steel — $80.

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