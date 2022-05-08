Apple працює над перетворенням iPad на повноцінний комп'ютер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple працює над перетворенням iPad на повноцінний комп'ютер

Вчора 05:32Технології&Авто
1577
Планшети iPad можуть похвалитися потужним залізом, але не підтримують macOS та програми зі звичним десктопним інтерфейсом. Схоже, що Apple все ж таки задумалася про подібний сценарій роботи фірмових пристроїв — про це свідчить один з нових патентів компанії.
Документ визначає можливість підключення планшета до зовнішньої клавіатури, після чого він переходить у режим ноутбука. При цьому інтерфейс користувача змінюється відповідним чином, практично повністю копіюючи macOS. З цікавого можна також відзначити покращену мультизадачність з відкриттям додатків у вікнах зі змінними розмірами, що дозволяє швидше перемикатися та обмінюватися контентом між ними.
Apple працює над перетворенням iPad на повноцінний комп'ютер
У тексті патенту йдеться, що кріплення планшета до клавіатури здійснюється за допомогою магнітів. Крім того, в шарнірі є місце для зберігання стілуса Apple Pencil. У клавіатуру також можуть бути вбудовані додаткові компоненти, такі як камера відеоконференцій, мікрофон або проектор.
Нещодавно Марк Гурман з Bloomberg заявив, що Apple може працювати над трьома режимами для iPad, які запускалися б автоматично на основі дій користувача та інших факторів. Стандартний буде схожий на iPadOS у нинішньому вигляді. При використанні Apple Pencil інтерфейс перебудується під роботу з аксесуаром, а описаний ним професійний режим повністю збігається з інформацією з нового патенту.
Є можливість, що Apple представить нововведення в iPadOS на конференції WWDC 2022, яка стартує 6 червня.
За матеріалами: internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.