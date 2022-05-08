Apple працює над перетворенням iPad на повноцінний комп'ютер — Finance.ua

Apple працює над перетворенням iPad на повноцінний комп'ютер

Планшети iPad можуть похвалитися потужним залізом, але не підтримують macOS та програми зі звичним десктопним інтерфейсом. Схоже, що Apple все ж таки задумалася про подібний сценарій роботи фірмових пристроїв — про це свідчить один з нових патентів компанії.

Документ визначає можливість підключення планшета до зовнішньої клавіатури, після чого він переходить у режим ноутбука. При цьому інтерфейс користувача змінюється відповідним чином, практично повністю копіюючи macOS. З цікавого можна також відзначити покращену мультизадачність з відкриттям додатків у вікнах зі змінними розмірами, що дозволяє швидше перемикатися та обмінюватися контентом між ними.

У тексті патенту йдеться, що кріплення планшета до клавіатури здійснюється за допомогою магнітів. Крім того, в шарнірі є місце для зберігання стілуса Apple Pencil. У клавіатуру також можуть бути вбудовані додаткові компоненти, такі як камера відеоконференцій, мікрофон або проектор.

Нещодавно Марк Гурман з Bloomberg заявив, що Apple може працювати над трьома режимами для iPad, які запускалися б автоматично на основі дій користувача та інших факторів. Стандартний буде схожий на iPadOS у нинішньому вигляді. При використанні Apple Pencil інтерфейс перебудується під роботу з аксесуаром, а описаний ним професійний режим повністю збігається з інформацією з нового патенту.

Є можливість, що Apple представить нововведення в iPadOS на конференції WWDC 2022, яка стартує 6 червня.

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