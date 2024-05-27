Apple працює над експериментальним MacBook з гнучким екраном — Finance.ua
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Apple працює над експериментальним MacBook з гнучким екраном

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Одразу два надійні інсайдери поділилися новими подробицями про складаний пристрій, схожий на MacBook, над яким Apple наразі працює. Ноутбук матиме або 20,3-, або 18,8-дюймовий екран, а «серцем» стане свіженький чіп M5, пише The Verge.
Очікується, що в складеному стані такий Макбук буде за розміром аналогічний поточній 13- або 14-дюймовій «прошці». Однак Apple поки не визначилася з моделлю, яка буде офіційно представлена.
Основна мета компанії на цю мить полягає в створенні екрана, на якому не буде помітна складка в місці згину. Це сильно піднімає вимоги до специфікацій як самої матриці, так і шарнірного механізму. Кінцева вартість такого макбука може зрівнятися з Apple Vision Pro (від $3499), якщо інженери не придумають інший спосіб заощадити на екрані.
У звіті сказано, що дебют MacBook з гнучким екраном заплановано на 2026 рік. Він закладе основу нової категорії пристроїв Apple: у складеному вигляді - звичайний лептоп, а в розкладеному і з підключеними аксесуарами — моноблок.
Складаний MacBook — не єдиний складаний пристрій, над яким, за чутками, працює Apple. Є інформація про складаний iPhone і складаний iPad, які все ще перебувають на ранній стадії. Тобто, найближчими роками вони точно не вийдуть.
За матеріалами:
УНІАН
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