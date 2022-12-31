Apple почне збирати MacBook у В'єтнамі — Finance.ua
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Apple почне збирати MacBook у В'єтнамі

Технології&Авто
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Apple почне збирати MacBook у В'єтнамі
Apple почне збирати MacBook у В'єтнамі
Згідно з новим звітом японського видання Nikkei Asia, у травні наступного року компанія Apple запустить виробництво MacBook у В’єтнамі.
Вже два роки вона збирає AirPods у В’єтнамі. Торік додалися iPad та Apple Watch.
Apple освоює нові ринки для диверсифікації виробництва та зниження залежності від Китаю. Так, у разі раптового карантину на заводі компанія не зіткнеться з нестачею пристроїв, а просто перерозподілить потужності — і всі залишаться з новими пристроями.
Як повідомляють джерела, Apple два роки працювала над перенесенням виробництва MacBook до В’єтнаму. Це набагато складніше, оскільки самі пристрої та компоненти більші.
Також наступного року Apple планує збільшити обсяги виробництва iPhone в Індії. Частину виробництва AirPods та навушників Beats також перенесуть до цієї країни.
За матеріалами:
iLenta
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