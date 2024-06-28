Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android — Finance.ua

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Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android

Технології&Авто
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Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Apple назвала неочевидну перевагу своїх смартфонів над Android
Корпорація Apple опублікувала новий документ під назвою «Довговічність завдяки дизайну», в якому розповіла про переваги своїх продуктів на вторинному ринку.
Як запевняє виробник, вживані Айфони набагато вигідніше продавати на вторинному ринку, ніж аналогічні за ціною Android-смартфони — iPhone втрачає на 40% менше від своєї початкової вартості. Ба більше, різниця у вартості збільшується навіть для старіших моделей iPhone.
Також у документі йдеться про те, що продукти Apple служать довше, ніж пристрої конкурентів, і просто зараз у світі є «сотні мільйонів iPhone, які використовуються вже понад п’ять років». Разом з тим, загальний обсяг ремонту випадкових пошкоджень iPhone знизився на 44% після того, як Apple почала використовувати посилені корпуси в iPhone 7.
Це підтверджує і звіт аналітичної компанії SellCell. Смартфони Apple є найвигіднішими під час перепродажу, тоді як Android-апарати знецінюються на вторинному ринку значно швидше: деякі з них сильно дешевшають вже через два місяці після виходу.
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В останні кілька років світовий ринок смартфонів демонструє розширення сегмента б/у — дуже часто замість купівлі нового середньобюджетного апарата користувачі віддають перевагу вживаному флагману.
Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями 2024 року — iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.
Зі свого боку бенчмарк AnTuTu оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужністю Android-смартфонів у 2024 році. У найдешевшій категорії перше місце посів Redmi K70E, а в найдорожчій — Nubia Z60 Ultra.
За матеріалами:
УНІАН
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