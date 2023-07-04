Антимонопольний комітет дозволив передати в держвласність «Укрнафтобуріння» Коломойського — Finance.ua
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Антимонопольний комітет дозволив передати в держвласність «Укрнафтобуріння» Коломойського

Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет України дозволив передачу «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського компанії «Укрнафта», яка була передана держави.
Антимонопольний комітет 29 червня дозволив передачу в управління державній «Укрнафті» однієї з найбільших газовидобувних компаній Укрнафтобуріння.
Про це пише Forbes Україна з посиланням в уряді та прес-службу «Укрнафтобуріння».
У компанії зазначили, що Комітет ухвалив рішення без залучення «Укрнафтобуріння», позицію компанії не врахували.
Своєю чергою в повідомленні АМКУ в Telegram ідеться, що доступ до цієї інформації обмежений.
Своєю чергою, в «Укрнафтобурінні» заявили, що вважають рішення ухваленим під адміністративним тиском із грубим порушенням закону.
У компанії додали, що акціонери оскаржуватимуть це рішення в міжнародних судах, зокрема в Європейському суді з прав людини.
24 травня Кабінет Міністрів погодив передачу заарештованої компанії «Укрнафтобуріння» в управління «Укрнафті».
У документі зазначено, що рішення ухвалено з метою запобігання ризику виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у постачанні природного газу.
3 травня стало відомо, що компанія «Укрнафта» просить передати їй контроль над корпоративними правами «Укрнафтобуріння», яку держава нещодавно забрала в Ігоря Коломойського та партнерів.
Раніше 4 травня Печерський райсуд Києва скасував раніше винесене ним рішення про арешт корпоративних прав «Укрнафтобуріння» за клопотанням адвоката компанії, а потім знову заарештував корпоративні права «Укрнафтобуріння».
За матеріалами:
НВ
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