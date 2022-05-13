Антикорупційний ленд-ліз: 4,5 мільйони доларів топ-корупціонерів підуть на потреби ЗСУ — Finance.ua

Антикорупційний ленд-ліз: 4,5 мільйони доларів топ-корупціонерів підуть на потреби ЗСУ

Вчора 16:35 — Казна та Політика

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Вищий антикорупційний суд підтримав прокурора САП та скасував арешт з мільйонів готівки зі справи брата голови ОАСК Зонтова. Тепер ці кошти підуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомляють у Центрі протидії корупції.

Мова йде про 3,7 млн доларів США, 846 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів та 242 тис. гривень.

Детективи НАБУ ще у квітні минулого року знайшли ці кошти на конспіративній квартирі, якою за версію САП, фактично володіє Юрій Зонтов, який є братом голови ОАСК Павла Вовка. Прокурори вважають, що він же є власником коштів. Гроші, до речі, не були внесені у його майнову декларацію.

«Це вже не перше рішення ВАКС на користь ЗСУ. Раніше за такою ж процедурою наші військові отримали 6 млн доларів зі справи рекордного хабара в історії НАБУ. Ці кошти уже передані Силам Спецоперацій. ЦПК теж був частиною групи, яка організувала цей процес», — зазначають в Центрі протидії корупції.

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