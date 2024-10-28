Анонімні криптогаманці: захист даних і приватність транзакцій без компромісів — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Анонімні криптогаманці: захист даних і приватність транзакцій без компромісів Сьогодні 10:11 — Криптовалюта

Анонімні криптогаманці: ваш щит у світі цифрових фінансів

Існує поширена помилка в тому, що криптовалюти анонімні за замовчуванням. Це зовсім не так. Для підтвердження транзакцій нодам потрібні IP-адреси гаманців, і вони отримують їх. Хакери, корпорації та держрегулятори розміщують безліч власних нод по світу і так збирають інформацію. Щоб захистити свою приватність, потрібно використовувати перевірений криптогаманець . Це важливо для забезпечення безпеки активів і даних, особливо якщо йдеться про бізнес.

Головні фічі безпечного й анонімного криптогаманця

Вибираючи продукт для своєї компанії, важливо впевнитися в тому, що в ньому є:

автоматична генерація адрес для прийому оплат клієнтів;

можливість створювати необмежену кількість субгаманців і адрес у них;

налаштування автовиводів на адреси холодних гаманців;

масові виплати для зручного надсилання коштів одержувачам за списком;

вбудована AML-перевірка криптогаманця, для отримання оперативної інформації про рівні ризикованості криптовалют;

можливість створювати і вивантажувати балансові звіти;

проста API-інтеграція з сайтом, торговою платформою або CRM-системою;

багатокористувацький доступ для залучення необхідної кількості співробітників.

Усе перераховане забезпечить комфортну роботу та управління прозорими криптофінансовими потоками, навіть якщо вони надходять із різних центрів прибутку. Однак для компаній цього недостатньо, потрібні ще технології, що гарантують безпеку і надійність. Ось що пропонує бізнесу анонімний біткоїн гаманець BitHide.

Встановлення ПЗ на обладнання клієнта

Програмне забезпечення гаманця працює на підконтрольному тільки клієнту сервері. Це робить господаря бізнесу власником усіх даних гаманця і виключає ймовірність впливу третіх осіб на управління фінансами компанії.

Володіння seed-фразою

Тільки маючи мнемонічну фразу, можна називати себе власником криптоактивів. З нею буде легко відновити доступ до фінансів у будь-якому іншому гаманці.

Шифрування даних

Історія використання гаманця надійно шифрується 512-бітовим ключем, який на сьогоднішній день не можна зламати. Сам автоматично згенерований випадковим чином ключ користувач отримує під час налаштування облікового запису гаманця.

Надійне приховування IP-адреси

У BitHide реалізована унікальна технологія Dark Wing, що являє собою синтез VPN і Tor. Перший забезпечує безпроблемну синхронізацію з нодою, а другий ефективно змінює адресу гаманця. Так, на ноду потрапляє тричі змінена IP-адреса, обчислити реальну майже неможливо.

Автоматичне бекапування

Уся історія використання гаманця копіюється в зашифрованому 512-бітовим ключем вигляді. У разі проблем із сервером, гаманець можна буде відновити з копії.

Висновок

Перебираючи анонімні криптогаманці, важливо звертати увагу не тільки на технології, що забезпечують безпеку і приватність, а й на повноту інструментарію для комфортного управління криптофінансами компанії. Без цього робота з криптовалютою, особливо з різних центрів прибутку, перетвориться на хаос.

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