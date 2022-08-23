Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів — Finance.ua
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Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів

Фінтех і Картки
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Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів
Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів
Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 13 по 19 серпня становив $9 млн проти $17 млн тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.
Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів
Обсяг торгів ($1 млрд) показав друге мінімальне значення цього року і виявився на 55% нижчим за середній показник.
У традиційних біткойн-фондах спостерігався відтік у розмірі $15 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано приплив коштів ($0,2 млн).
Надходження до продуктів на базі Ethereum ($3 млн) продовжилися дев’ятий тиждень поспіль, але мінімальними темпами. Незважаючи на зростання інтересу напередодні The Merge 15–16 вересня, з початку року Ethereum-фонди відчули відтік у розмірі $296,8 млн.
У фонди на базі кошика альткойнів інвестори за тиждень сумарно вклали $2,7 млн. Серед окремих інструментів виділилися фонди на базі Solana ($1,4 млн).
Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів
Якщо хочете безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші, найкращим варіантом стане CoinBase. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

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За матеріалами:
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