Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів — Finance.ua

Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів Вчора 10:44 — Фінтех і Картки

Аналітики зафіксували другий поспіль тижневий відтік із криптофондів

Відтік коштів із криптовалютних інвестиційних продуктів з 13 по 19 серпня становив $9 млн проти $17 млн тижнем раніше. Такі оцінки навели аналітики CoinShares.

Обсяг торгів ($1 млрд) показав друге мінімальне значення цього року і виявився на 55% нижчим за середній показник.

У традиційних біткойн-фондах спостерігався відтік у розмірі $15 млн. У структури, які дозволяють відкривати шорти за першою криптовалютою, зафіксовано приплив коштів ($0,2 млн).

Надходження до продуктів на базі Ethereum ($3 млн) продовжилися дев’ятий тиждень поспіль, але мінімальними темпами. Незважаючи на зростання інтересу напередодні The Merge 15–16 вересня, з початку року Ethereum-фонди відчули відтік у розмірі $296,8 млн.

У фонди на базі кошика альткойнів інвестори за тиждень сумарно вклали $2,7 млн. Серед окремих інструментів виділилися фонди на базі Solana ($1,4 млн).

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