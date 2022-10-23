Аналітики назвали міста з найвищими ризиками «бульбашки» на ринку житла — Finance.ua

Аналітики назвали міста з найвищими ризиками «бульбашки» на ринку житла Вчора 21:06 — Нерухомість

Аналітики назвали міста з найвищими ризиками «бульбашки» на ринку житла

Швейцарський банк UBS проаналізував ринок нерухомості у 25 найбільших містах світу.

Згідно із дослідженням , у зоні підвищеної небезпеки опинилися Торонто та Франкфурт.

Аналітики зазначили, що у 2022 році на ринку житла більшості мегаполісів світу відчувається критичний дисбаланс попиту і пропозиції. До «бульбашок» також можуть призвести суттєві підвищення процентних ставок.

Як йдеться у звіті, «бульбашка надувається», коли місцеві ціни на житло швидко зростають через високий попит і спекуляції на ринку, які не підтримуються основною економікою країни. У випадку з Канадою рекордно низькі процентні ставки під час пандемії сприяли масовому зростанню виданих населенню кредитів на житло. Але зараз Банк Канади продовжує підвищувати процентні ставки для уповільнення інфляції. Відтак Торонто демонструє найвираженіші ознаки «бульбашки».

Поруч із Торонто у рейтингу UBS Global Real Estate Bubble Index опинилося німецьке місто Франкфурт. Проте аналітики наголошують, що підвищені ризики також прослідковуються у:

Цюріху;

Мюнхені;

Гонконгу;

Ванкувері;

Амстердамі.

Також цьогоріч до них приєдналися Тель-Авів і Токіо, які за весь час проведення дослідження (з 2015 року) не показували ознак дисбалансу.

В яких містах світу найвищий ризик утворення «бульбашок» на ринку нерухомості, UBS

Автори дослідження зауважують, що надмірно перегрітий і ринок США. Найбільше це спостерігається у Маямі та Лос-Анджелесі, трохи менше — у Сан-Франциско, Бостоні та Нью-Йорку.

Середній ризик «лускання бульбашки» залишається у Стокгольмі, Парижі, Сіднеї, Женеві та Лондоні. Вони, нагадують аналітики, не змінюють своїх позицій з тогорічного дослідження.

Індекси ринків житла у 2022 році​

Зростання номінальної вартості житла у 25 проаналізованих містах прискорилося в середньому на 10% з середини 2021 до середини 2022 року. Найвище зростання цін — більш ніж на 15% річних — зафіксовані у містах Північної Америки. При цьому у всіх проаналізованих мегаполісах зросла частка непогашених іпотечних кредитів.

Ставки за іпотечними кредитами зросли майже у 2 рази у всіх перерахованих містах. Проте купівельна спроможність населення продовжує знижуватися через інфляцію та втрату активів. Це тимчасово стримує попит на додатковий життєвий простір. Аналітики констатують, що найближчим часом, через завищені витрати на позики, які перевищують дохідність інвестицій у нерухомість, відбудеться корегування цін. І це проявиться вже у найближчі місяці.

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