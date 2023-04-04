Американський Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив до списку у воєнний рік — Finance.ua
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Американський Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив до списку у воєнний рік

Фондовий ринок
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Американський Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив до списку у воєнний рік
Американський Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив до списку у воєнний рік
Forbes USA оновив оцінку статків найбагатших людей світу. Найзаможнішим з українців лишається Рінат Ахметов.
Всього до рейтингу потрапило п’ятеро українських доларових мільярдерів. Редакція Forbes Ukraine оновила оцінки їхніх статків разом з американськими колегами.
Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року на $1,5 млрд — до $5,7 млрд, передусім завдяки урахуванню $1,886 млрд дивідендів, виплачених компанією «Метінвест» головному бенефіціару за підсумками 2021 року. Однак, якщо порівнювати з лютим 2022 року, різниця в статках найзаможнішого українця драматична: з початку війни він втратив $8 млрд. У глобальному списку Ахметов посів 445-те місце.
Також до рейтингу потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) та Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).
77% статків Віктора Пінчука — кеш та активи за межами України. Найдорожчим із його українських активів лишається Interpipe.
Оцінка статків Вадима Новинського враховує накладені на нього санкції та складається більш як на 2/3 із грошових коштів, більшість з яких ($622 млн) — згадані вище дивіденди «Метінвеста» за 2021 рік.
Сумарні статки цих п’яти мільярдерів — $11,6 млрд.
Інфографіка: Forbes
Інфографіка: Forbes
Співзасновники Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко, які навчалися в Києві, але поїхали з України ще в нульових, позначені в рейтингу як громадяни Канади. Їхні статки оцінені по $2,2 млрд. У компанії вже кілька років називають оцінки Forbes недостовірними, водночас не надаючи альтернативних даних для розрахунків.
Ігор Коломойський у рейтингу вказаний як громадянин Ізраїлю. Його статки за рік залишилися незмінними — $1 млрд.
Олександр та Галина Гереги не потрапили до списку, попри те що їхні статки оцінюються у $1,2 млрд — родини в глобальному рейтингу враховуються лише у разі, коли статки кожного з членів сімʼї перевищують $1 млрд.
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Сумарні статки українців-мільярдерів, враховуючи засновників Grammarly, родину Герег та Ігоря Коломойського, можуть сягнути $18,2 млрд. З такою сумою можна було б зайняти 92-ге місце в глобальному списку.
Єдиним українцем, що втратив статус мільярдера, став співзасновник Revolut Влад Яценко. Forbes USA провів переоцінку необанку, суттєво знизивши його вартість, після чого статки Яценка впали з $1,1 млрд до $500 млн.
Очолили глобальний список Бернар Арно з родиною ($211 млрд), Ілон Маск ($180 млрд) та Джеф Безос ($114 млрд).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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