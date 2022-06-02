Американський фастфуд розпочав прийом криптовалют як оплати — Finance.ua
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Американський фастфуд розпочав прийом криптовалют як оплати

Вчора 18:33Фінтех і Картки
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Американський фастфуд розпочав прийом криптовалют як оплатиАмериканський фастфуд розпочав прийом криптовалют як оплати
Популярна мережа ресторанів швидкого харчування Chipotle дозволить клієнтам розплачуватися криптовалютою. Платежі збираються проводити за допомогою шлюзу Flexa.
Оплата через Flexa буде доступна майже у всіх 3 000 закладів Chipotle в США. Платформа цифрових платежів підтримує близько сотні валют, включаючи BTC і ETH.
Щоб оплатити свій обід криптовалютою, клієнтам потрібно мати завантажений гаманець Gemini або SPEDN і скористатися ним у закладі під час розрахунку.
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Chipotle — не єдиний ресторан, який нині приймає криптовалюту. Серед довгого списку закладів є компанія Subway, яка почала приймати біткоїни ще в 2013 році, Pizza Hut у Венесуелі і Starbucks. До слова, деякі ресторани Сінгапуру приймають оплату криптовалютами, незважаючи на держрегулювання.
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Прийом криптовалют — далеко не перша діджитал-активність Chipotle — минулого року на Хеловін мережа створила віртуальний ресторан в метавсесвіті Roblox. Гравці могли одягати свої аватари в тематичні костюми, використавши, наприклад, мумію буріто або пакет чіпсів як привид. У цьому експерименті перші 100 000 користувачів отримали безкоштовні віртуальні буріто, які можна було обміняти на справжні в реальних магазинах.
За матеріалами: noworries
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