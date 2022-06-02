Американський фастфуд розпочав прийом криптовалют як оплати — Finance.ua

Chipotle — не єдиний ресторан, який нині приймає криптовалюту. Серед довгого списку закладів є компанія Subway, яка почала приймати біткоїни ще в 2013 році, Pizza Hut у Венесуелі і Starbucks. До слова, деякі ресторани Сінгапуру приймають оплату криптовалютами, незважаючи на держрегулювання.
Прийом криптовалют — далеко не перша діджитал-активність Chipotle — минулого року на Хеловін мережа створила віртуальний ресторан в метавсесвіті Roblox. Гравці могли одягати свої аватари в тематичні костюми, використавши, наприклад, мумію буріто або пакет чіпсів як привид. У цьому експерименті перші 100 000 користувачів отримали безкоштовні віртуальні буріто, які можна було обміняти на справжні в реальних магазинах.