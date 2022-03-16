Американський фармацевтичний гігант обмежить постачання ліків до росії — Finance.ua

У Eli Lilly & Company повідомили, що глибоко стурбовані трагічною загибеллю невинних людей в Україні.
«Ми призупинили всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в росії, а також експорт неосновних ліків в цю країну. Наші операції в росії зараз зосереджені тільки на тому, щоб люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні їм ліки», — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що весь прибуток від продажів товарів в росії компанія пожертвує організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги.