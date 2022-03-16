Американський фармацевтичний гігант обмежить постачання ліків до росії — Finance.ua

Американський фармацевтичний гігант обмежить постачання ліків до росії

Вчора 11:49 — Фондовий ринок

Американський фармацевтичний гігант обмежить постачання ліків до росії

Американська фармацевтична компанія Eli Lilly & Company зупиняє експорт неосновних ліків до росії через війну в Україні.

Про це йдеться в заяві на сайті компанії.

У Eli Lilly & Company повідомили, що глибоко стурбовані трагічною загибеллю невинних людей в Україні.

«Ми призупинили всі інвестиції, рекламну діяльність і нові клінічні випробування в росії, а також експорт неосновних ліків в цю країну. Наші операції в росії зараз зосереджені тільки на тому, щоб люди, які страждають від таких захворювань, як рак і діабет, продовжували отримувати необхідні їм ліки», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що весь прибуток від продажів товарів в росії компанія пожертвує організаціям, що займаються наданням гуманітарної допомоги.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною